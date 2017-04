TV- und Radiotipps für Donnerstag, 26. April

Die Lkw-Opas – Risiko auf der Straße?, Eyewitness – Die Augenzeugen, Inside Paris, 100 Tage Trump, Der Aufstieg von Marine Le Pen, Talk im Hangar-7: Politik als Showgeschäft? und Das blaue Zimmer

19.45 REPORTAGE

Re: Die Lkw-Opas – Risiko auf der Straße? Während der Bedarf an Lkw-Transporten kontinuierlich steigt, fehlt es den Spediteuren an Nachwuchs. Die Folge: Die Trucker werden immer älter und arbeiten über ihre Pensionierung hinaus. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIMISERIE

Eyewitness – Die Augenzeugen (1-3/6) Zwei Jugendliche beobachten in einer Kiesgrube, wie vier Männer erschossen werden. Der Mörder entdeckt sie, doch die zwei Beobachter entkommen und beschließen, über das Gesehene zu schweigen. Die lokale Polizeichefin des norwegischen Ortes Mysen wird mit der Ermittlung beauftragt. Düstere Krimiserie, Marke Norwegen. Bis 23.15, Arte

usa network

21.00 MAGAZIN

Scobel: Patient Wald Alle drei bis vier Sekunden vernichten wir Urwald in der Größe eines Fußballfeldes. Ganz so schlimm scheint es in den heimischen Wäldern nicht zu sein, oder doch? Bis 22.00, 3sat

21.10 DISKUSSION

Inside Paris Über die Präsidentenwahl in Frankreich diskutiert ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit ORF-Korrespondentin Eva Twaroch und Helene Miard-Delacroix (Professorin für Zeitgeschichte, Sorbonne), Daniel Vernet (Politikwissenschafter und Ex-Chefredakteur Le Monde), Daniel Feichtinger (Architekt) und Harald Stoffaneller (Raiffeisen Frankreich). Bis 22.15, ORF 3

21.15 REPORTAGE

Servus Reportage aktuell: Fakten, Fake, Verwirrung – 100 Tage Trump Was kann US-Präsident Donald Trump von seinen Wahlversprechen wirklich durchsetzen? Weggefährten, Politberater und Journalisten ziehen eine erste Bilanz. Bis 22.15, Servus TV

22.15 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Der Aufstieg von Marine Le Pen Marine Le Pen ist seit ihrem ersten Auftritt in der französischen Innenpolitik im Jahr 2002 mit dem rechtsextremen Front National rasant aufgestiegen. Jetzt kämpft sie in der Stichwahl gegen Emmanuel Macron um das Präsidentenamt. Doch was steckt hinter der Fassade, die Le Pen aufgebaut hat – Aufrichtigkeit oder einfach Opportunismus? Um 23.10 Uhr folgt mit Front National: Die neuen Wähler der Marine Le Pen eine Doku über ihre Unterstützer. Bis 0.10, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Von Kern bis Macron – Politik als Showgeschäft? Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Johannes Hübner (FPÖ), Martin Radjaby-Rasset (Geschäftsführer Jung von Matt / Donau), Christina Aumayr-Hajek (PR-Beraterin), Josef Broukal (ehem. ORF-Journalist und SPÖ-Politiker) und Roland Tichy (Publizist). Bis 23.25, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: 1) Rücktritt rüttelt auf: wie krank die Kassen wirklich sind. 2) Günstig fliegen: Billigflieger drücken Preise bei Lufthansa & Co. 3) Chinesen suchen Top-Betriebe: Investoren auf Einkaufstour in Österreich. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Die Gäste bei Barbara Stöckl sind Philipp Schönborn (Künstler und Fotograf), Riem Higazi (FM4-Moderatorin und "Dancing Star"), Signe Preuschoft (Primatologin) und Siegfried Meryn (Internist und TV-Doktor). Bis 0.05, ORF 2

23.55 KRIMIDRAMA

Das blaue Zimmer (La chambre bleue, F 2014, Mathieu Amalric) Der unauffällige Julien (Mathieu Amalric) lebt mit Frau und Tochter in einer beschaulichen Kleinstadt. Als er sich mit seiner ehemaligen Mitschülerin Esther (Stéphanie Cléau) auf eine Affäre einlässt, ist es um die Ruhe geschehen. Zu spät realisiert Julien, dass es Esther, im Gegensatz zu ihm, um mehr geht als nur um Sex. Thriller nach einer Vorlage des Krimiautors Georges Simenon. Bis 1.05, SRF 1