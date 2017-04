Angst vor neuen Konflikten: Neuer ORF-"Schauplatz" zu "Kampf im Park"

foto: orf

Positiv entwickelt hat sich das Leben des Tschetschenen Said (links im Bild), er kommt in der Reportage wieder recht prominent vor. Kovarik: "Das ist jener junge Tschetschene, der eigentlich einmal Arzt werden wollte. Von seiner damaligen Clique sind nur recht wenige übrig, der Großteil sitzt im Jugendgefängnis. Er selbst ist in diesem einen Jahr sehr erwachsen geworden. Ist nun aktiv auf Arbeitssuche, hat eine Freundin und meidet Plätze 'an denen es nur Probleme gibt'". (ae, 27.4.2017)