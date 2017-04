Elfjähriger starb durch Aufseher in malaysischer Schule

29-Jähriger soll mit Wasserschlauch auf Buben eingeprügelt haben

Kuala Lumpur – Mehrere Wochen nach Schlägen seines Aufsehers ist ein elf Jahre alter Schüler in Malaysia seinen Verletzungen erlegen. Medienberichten zufolge starb der Bub am Mittwoch in einem Krankenhaus in Taman Mount Austin rund 300 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kuala Lumpur.

Demnach soll der 29 Jahre alte Aufseher einer Religionsschule in Kota Tinggi im März mit einem Wasserschlauch auf den Buben und einige Mitschüler eingeprügelt haben.

Amputierte Beine

Der Elfjährige habe sich als Folge des Missbrauchs eine Infektion zugezogen und sei vor einer Woche ins Krankenhaus gebracht worden, wo ihm beide Beine amputiert wurden. Am Mittwoch sollte ihm auch der rechte Arm abgenommen werden, hieß es. Die Operation sei wegen seines schwachen Herzschlags abgesagt worden. Die Leiche des Buben soll nun obduziert werden. (APA, 26.4.2017)