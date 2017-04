Justiz ermittelt gegen Airbus-Chef

Verdacht des schweren Betrugs

Wien/Toulouse – Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt in der Causa Eurofighter gegen Airbus-Chef Thomas Enders. Es stehe der Verdacht des schweren Betrugs im Raum, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wien hatte im Februar ein Verfahren gegen den Luftfahrtkonzern eröffnet.

Der Nachrichtenagentur soll ein Dokument vorliegen, das Enders in Zusammenhang mit den Ermittlungen auflistet. Eine Stellungnahme des Konzerns gab es gegenüber Reuters nicht. Das Verteidigungsministerium hatte Airbus im Februar wegen Betrugsverdachts angezeigt. (APA, 26.4.2017)