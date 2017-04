Was SPÖ und FPÖ eint – und was sie trennt

Die Förderung von Klein- und Mittelunternehmern versprechen beide Parteichefs, doch Teile der FPÖ ticken weitaus wirtschaftsliberaler, als dies im roten Spektrum Platz hat. Die Registrierkassenpflicht, für die SPÖ ein wichtiger Schritt gegen Steuerbetrug, würde Strache als Kanzler am liebsten abschaffen, das Gleiche gilt für das Rauchverbot in Lokalen. Was schon gar nicht nach rotem Geschmack ist: Die FPÖ stellt die Sozialpartnerschaft infrage.

Es gibt schon Gründe, warum SPler annehmen, dass mit einem blauen Partner in Sachen "soziale Gerechtigkeit" mehr geht als mit der wirtschaftslastigen ÖVP . Die FPÖ präsentiert sich gegenüber Arbeitnehmern spendabel, sie plädiert für eine üppigere Mindestpension ebenso wie für einen höheren Mindestlohn. Die Ausweitung der Höchstarbeitszeit auf generell zwölf Stunden pro Tag lehnen Strache und Co hingegen ab, und auch mit dem ewig wiederkehrenden Ruf nach einer Pensionsreform würden sie den Koalitionspartner wohl nicht nerven: Diesbezügliche Forderungen beschränkten sich bislang auf die Kürzung von "Luxuspensionen".

So deutlich sagt das kein Sozialdemokrat, aber Avancen macht die Kanzlerpartei allemal. Was bis dato ein Parteitagsbeschluss offiziell verbietet, soll zumindest eine Option werden: Ob eine Koalition mit der FPÖ opportun ist, wollen die Genossen künftig anhand eines Kriterienkatalogs bewerten.

Rot-Blaue Historie: Von Ausgrenzen bis Anbandeln

Die ersten Avancen sind 47 Jahre her: Im April 1970 erkaufte sich SPÖ-Chef Bruno Kreisky die blaue Duldung seiner Minderheitsregierung, indem er ein kleinparteienfreundlicheres Wahlrecht maßschneiderte. Die in den Siebzigern dreimal hintereinander errungene absolute Mehrheit machte weitere Steigbügelhalterdienste des "dritten Lagers" erst einmal überflüssig – bis 1983: Da bildete Kreisky-Nachfolger Fred Sinowatz mit der FPÖ unter Norbert Steger, die sich damals als liberale Partei gerierte, die erste und bisher einzige rot-blaue Koalition auf Bundesebene.

Die Liaison endete 1986 mit dem Aufstieg Jörg Haiders zum FPÖ-Chef: Der im gleichen Jahr an die SP-Spitze gekommene Franz Vranitzky kündigte die Koalition, weil er Haider für nicht paktfähig hielt und ihm fehlende Abgrenzung zu NS-Gedankengut attestierte. Es begann jene Politik, die Freiheitliche als "Ausgrenzung" beklagen und die offiziell bis heute andauert. Noch im November 2014 sprach sich die SPÖ per Parteitagsbeschluss "klar gegen eine Koalition mit der FPÖ auf allen politischen Ebenen aus".

Gerüttelt wird an der Vranitzky-Doktrin aber schon länger. 2003 traf sich Alfred Gusenbauer, seinerzeit Chef der in Opposition befindlichen SPÖ, mit Haider zum Spargelessen – und löste damit eine grundsätzliche Debatte aus. Das zentrale Argument gegen die "Ausgrenzung" lautete damals wie heute: Die SPÖ dürfe sich im Koalitionspoker nicht ausschließlich der ÖVP ausliefern.

Rot-blaue Koalitionen bildeten sich 2004 in Kärnten und 2015 im Burgenland, Werner Faymann hielt als Chef der Bundes-SPÖ aber am Nein fest. Nachfolger Christian Kern will diese Option nun prinzipiell offenhalten: Künftig soll die SPÖ per Kriterienkatalog von Fall zu Fall bewerten, ob ein Pakt mit der FPÖ zulässig ist. (jo)