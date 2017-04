Deutsche badete im Trevi-Brunnen: 450 Euro Strafe

Hohe Geldstrafen sollen Attraktion vor Badenden schützen

Rom – Eine deutsche Touristin hat im berühmten Trevi-Brunnen in Rom ein Bad genommen und eine Strafe von 450 Euro bekommen. Die Frau sei am Dienstag in Roms Top-Sehenswürdigkeit gestiegen, bestätigte die Polizei am Mittwoch. Der Grund für das Bad der etwa 60-Jährigen war unklar.

Der Brunnen, der auch durch das nächtliche Bad von Anita Ekberg im Filmklassiker "La Dolce Vita" weltbekannt wurde, wird immer wieder zur Selbstdarstellung benutzt. Erst vergangene Woche machte ein Spanier Schlagzeilen, der sich nackt in den Barock-Brunnen gestellt hatte. Mit hohen Geldstrafen versucht die Stadt, die Attraktion vor Badenden zu schützen. (APA, dpa, 26.4.2017)