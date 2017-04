Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Ungarn

Zum umstrittenen Hochschulgesetz und zum Fragebogen über Kritik an Brüssel – Einige Angaben "entweder falsch oder irreführend"

Brüssel – Die EU-Kommission hat am Mittwoch erwartungsgemäß Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. Dabei geht es um zwei Bereiche: einerseits um das umstrittene Hochschulgesetz, andererseits um den ungarischen "Stoppt Brüssel"-Fragebogen.

In diesem Fragebogen seien "einige Angaben entweder falsch oder irreführend", sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Deshalb sei es der Kommission darum gegangen, "das zu berichtigen und Antworten zu geben". Es müssten "einige Fehler korrigiert" werden. In beiden Fällen geht es um ein Mahnschreiben an Ungarn – das sei der erste Schritt in einem Vertragsverletzungsverfahren.

Jedenfalls werde die Kommission "auch rechtlich tätig werden im Zusammenhang mit dem Hochschulgesetz". Außerdem stehe sie "in Kontakt mit den ungarischen Behörden wegen anderer Probleme im Asylbereich". Hier verfolge die Kommission "ganz genau den Entwurf des Asylgesetzes und der Registrierung von NGOs". Dombrovskis: "Auch da haben wir Probleme festgestellt". (APA, 26.4.2017)