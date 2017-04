Margulies: Derzeit drei grüne Mandatare gegen Heumarkt-Projekt

Margulies wird "gegen Flächenwidmung stimmen" und kennt zwei weitere Abweichler – Damit derzeit nur haarscharfe Mehrheit im Gemeinderat für Projekt

Wien – Das umstrittene Neugestaltungsprojekt am Heumarkt inklusive 66-Meter-Luxuswohnturm wird immer mehr zu einer Zerreißprobe für die rot-grüne Wiener Koalition. Wie berichtet hat die grüne Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou den Mandataren im Gemeinderat die Abstimmung über das Projekt am 1. Juni freigestellt. Die SPÖ hält bei 44 Abgeordneten. Um abseits von Stimmen der Oppositionsparteien eine Mehrheit zu garantieren, müssen sich zumindest sieben der zehn Grün-Mandatare für die neue Flächenwidmung – und damit gegen das Ergebnis der grünen Urabstimmung – aussprechen.

Der grüne Budgetsprecher Martin Margulies will sich an das Ergebnis der Urabstimmung halten. "Zum jetzigen Zeitpunkt werde ich gegen die Flächenwidmung stimmen", sagte er dem STANDARD. Er wisse von zwei weiteren Mandataren, "die nicht pro sind". Damit gäbe es – sofern alle Gemeinderatsmandatare der SPÖ für und die Opposition geschlossen gegen das Projekt stimmen – nur eine hauchdünne Mehrheit von 51:49 für die Heumarkt-Pläne. Auf Anfrage im grünen Klub will man das nicht bestätigen. Der STANDARD hat weitere grüne Gemeinderäte um Stellungnahmen zu ihrem Abstimmungsverhalten gebeten.

Margulies sieht "Mehrheit für Projekt"

Der grüne Klubchef David Ellensohn geht jedenfalls von einem Beschluss aus. "Nach intensiven partei- und klubinternen Beratungen wird es im Gemeinderat eine rot-grüne Mehrheit für die Widmung auf dem Heumarkt-Areal geben", sagte er. Davon geht auch Margulies aus. "Momentan sehe ich eine Mehrheit für das Projekt." Er fügt aber hinzu: "Ich bleibe bei meiner Position."

Den Umgang der grünen Parteispitze mit dem negativen Votum der Basis kritisiert er. "Für mich ist das nicht okay. Wir müssen solche Ergebnisse ernst nehmen." Dass er mit seinem Wahlverhalten die rot-grüne Koalition aufs Spiel setzen könnte, sieht Margulies nicht. "Das Projekt Heumarkt steht nicht im Koalitionspakt." Margulies räumt aber ein, dass bisher alle Gemeinderatsbeschlüsse – auch jene, die nicht im Koalitionspakt gestanden sind – von Rot-Grün II gemeinsam gefallen seien.

"Wischi-Waschi-Position von Häupl"

Die inhaltliche Auseinandersetzung der Grünen zum Projekt Heumarkt sei "derzeit sehr konfrontativ. Ich hoffe, dass es nicht für die gesamte Stimmung der Partei so weitergeht."

Margulies kritisiert auch die "Wischi-Waschi-Position von Bürgermeister Häupl zum Weltkulturerbe". Dieser müsse auch klar aussprechen, dass er mit dem Turm mit Absicht das Welterbe aufs Spiel setze. (David Krutzler, 26.4.2017)