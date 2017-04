Feind hört mit! Walmütter flüstern mit ihren Kälbern

Buckelwalkühe wollen Schwertwale nicht auf ihre Kinder aufmerksam machen – Männchen können ebenfalls lästig sein

London – Buckelwal-Mütter und ihre Kälber flüstern, um sich vor Feinden zu schützen. Das haben Forscher herausgefunden und am Mittwoch in einer in der Zeitschrift "Functional Ecology" veröffentlichten Studie beschrieben. "Sie wollen keine unerwünschten Zuhörer", sagte die an der Studie beteiligte Wissenschafterin Simone Videsen. Mögliche Feinde wie Schwertwale könnten "ihre Gespräche mithören" und sie nutzen, um "ein Kalb zu orten und anzugreifen".

Es ist das erste Mal, dass Forscher eine besondere, intime Kommunikationsweise zwischen Walmüttern und ihren Babys beobachteten. Dazu verfolgten die Wissenschafter aus Dänemark und Australien acht Kälber und zwei Muttertiere 24 Stunden lang im Golf von Exmouth vor Westaustralien. Dort gibt es ein großes Paarungs- und Aufzuchtgebiet von Buckelwalen aus den antarktischen Gewässern. Das Team zeichnete die Quiek- und Grunzlaute der Meeressäuger auf.

foto: fredrik christiansen

"Diese Signale zwischen Mutter und Kalb waren leiser als solche normaler ausgewachsener Buckelwale" – etwa um 40 Dezibel unterhalb der Stärke der Laute männlicher Artgenossen, sagte Videsen. Die Laute männlicher Buckelwale sind über mehrere Kilometer unter Wasser hörbar.

Walkühe und -kälber dagegen hätten nur über eine Distanz von weniger als hundert Metern hörbar miteinander kommuniziert. Außer dem leisen Grunzen und Quieken zeichneten die Forscher zudem immer wieder ein Geräusch auf, das ihrer Aussage nach klang, als würde man zwei Ballons aneinander reiben. Dahinter vermuten sie, dass das Kalb seine Mutter diskret anstupst, wenn es Milch will.

Neben dem Schutz vor möglichen Feinden seien die leisen Gespräche auch eine Strategie, um bei der Fürsorge für den Nachwuchs und dem Säugen während der anstrengenden Migration der Tiere zurück in kältere Gefilde nicht durch paarungsfreudige männliche Wale gestört zu werden. (APA, red, 26. 4. 2017)