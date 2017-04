Live-Stream: Activision stellt "Call of Duty: WW2" vor

Übertragung startet um 19:00 Uhr. Was erhoffen Sie sich von der Rückkehr zu den Wurzeln der Shooter-Serie?

Activision stellt am Mittwoch um 19 Uhr mittels Live-Stream das nächste Werk der Shooter-Serie "Call of Duty" vor. "Call of Duty: WW2" führt die Saga zurück zu den Wurzeln auf die historischen Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs.

Der Live-Stream startet um 19:00 Uhr.

Den Live-Stream können Sie über den eingebetteten Player verfolgen. Unterdessen würden wir gerne von Ihnen erfahren, was sie sich von dem neuen Teil abseits des bekannten Settings erwarten. (red, 26.4.2017)