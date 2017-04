Neue MQ-Kampagne von US-Künstler Andy Rementer

foto: mq/rosebud/museumsquartier, konzept/design: rosebud, illustration: andy rementer

Andy Rementer wuchs in den USA auf. Nachdem er einen Master in Grafikdesign an der University of the Arts in Philadelphia gemacht hatte, ging er für zwei Jahre zur Fabrica (Benetton) in Norditalien, wo er sich in einem künstlerischen Kollektiv mit visueller Kommunikation beschäftigte.