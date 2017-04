Ein Westbrook allein reicht nicht

Houston eliminiert Oklahoma City 4:1 – San Antonio und Utah in Führung

Houston (Texas) – Auch 47 Punkte von Basketball-Superstar Russell Westbrook haben das Aus der Oklahoma City Thunder in der ersten Runde der NBA-Play-offs nicht verhindern können. Die Thunder unterlagen am Dienstag (Ortszeit) bei den Houston Rockets mit 99:105 und verloren damit die "best of seven"-Serie der ersten K.o.-Runde mit 1:4. Bester Werfer der Gastgeber war James Harden mit 34 Punkten.

Mit 20 Punkten alleine im dritten Viertel hatte Westbrook entscheidenden Anteil an einer zwischenzeitlichen Aufholjagd, die in einer 77:70-Führung gipfelte. Im Schlussabschnitt verwandelte er aber nur zwei von elf Würfen. "Er war der Grund, weshalb wir zurück ins Spiel gekommen sind und die Führung übernommen haben", sagte Thunder-Trainer Billy Donovan. "Er hat das ganze Jahr für uns in phänomenaler Weise Spiele am Schluss entschieden. Man kann nicht erwarten, dass es ein Spieler jedes Mal perfekt macht." Kein anderer Oklahoma-Spieler kam auf mehr als elf Punkte.

Ende im Gelände

Für Westbrook ist damit eine Rekordsaison vorzeitig beendet. Der 28-Jährige schaffte in der regulären Saison 42 Triple-Doubles, also zweistellige Werte bei Punkten, Rebounds und Vorlagen, und knackte damit die 55 Jahre alte Bestmarke von Oscar Robertson (41). Er gilt damit als Mitfavorit bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison – wie allerdings auch Harden, der nun mit seinen Rockets weiter um den NBA-Titel spielt.

ximo pierto official Die L.A.-Clippers sind nach Spiel fünf ziemlich im Eck.

Der kommende Gegner von Houston steht noch nicht fest, vieles deutet auf San Antonio hin. Die Spurs gewannen Spiel fünf gegen die Memphis Grizzlies mit 116:103 und gingen damit 3:2 in der Serie in Führung. Kawhi Leonard glänzte bei den Spurs mit 28 Punkten.

Offen ist auch der Ausgang der Serie zwischen den Los Angeles Clippers und den Utah Jazz. Durch einen 96:92-Auswärtserfolg ging Utah mit 3:2 in Führung. Jazz-Spieler Gordon Hayward gelangen dabei 27 Punkte. Für die Kalifornier war Chris Paul mit 28 Zählern der erfolgreichste Werfer. (APA, 26.4.2017)

NBA-Playoffs, fünfte Spiele

Eastern Conference:

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 116:103 – Stand 3:2.

Western Conference:

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 105:99 – Endstand:4:1;

Los Angeles Clippers – Utah Jazz 92:96 – Stand 2:3