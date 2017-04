Hyundai/Kia: Massenrückruf und Vorbehalte in China drückten Gewinn

Erträge der südkoreanischen Schwesterkonzerne schrumpfen seit 13 Quartalen – Hoffnung auf kleine Geländewagen

Seoul – Sinkende Autoverkäufe in China und ein Massenrückruf in den USA haben den Gewinn von Hyundai und Kia zum Jahresanfang um fast ein Fünftel sinken lassen. Der Gewinn der südkoreanischen Schwesterkonzerne fiel im ersten Quartal auf 1,33 Billionen Won (1,1 Milliarden Euro), wie der weltweit fünftgrößte Autobauer am Mittwoch mitteilte.

Darin seien bereits die durch den Rückruf entstandenen Kosten von umgerechnet rund 160 Mio. Euro enthalten. Experten hatten einen noch stärkeren Gewinneinbruch erwartet.

Hyundai und Kia hatten zuletzt knapp 1,5 Millionen Fahrzeuge wegen möglicherweise defekter Motoren zurückgerufen. Betroffen waren vor allem die USA, aber auch auf dem Heimatmarkt wurden Fahrzeuge zurück in die Werkstätten beordert.

Zudem bekommen beide Firmen in Folge der politischen Spannungen zwischen Südkorea und der Volksrepublik Absatzeinbußen in China zu spüren. Nach 13 aufeinanderfolgenden Quartalen mit rückläufigen Gewinnen hoffen die Südkoreaner nun mit neuen Modellen auf eine "allmähliche Erholung bei den Erträgen". Geplant ist etwa ein kleiner Geländewagen. Solche Modelle werden in China immer beliebter. (APA, Reuters, 26.4.2017)