Van der Bellen sorgt mit Statement zu Kopftuch für Aufregung

Der Bundespräsident stellt eine Solidaritätsaktion mit muslimischen Frauen in den Raum – was für Aufregung in sozialen Netzwerken sorgt

Wien – Eine Aussage von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei einer Diskussionsveranstaltung im Haus der Europäischen Union, gezeigt im ORF-"Report" am Dienstagabend, sorgt jetzt in den sozialen Netzwerken für Aufregung. Dabei erklärte Van der Bellen vor Schülern: "Es ist das Recht der Frau, sich zu kleiden, wie auch immer sie möchte. Das ist meine Meinung dazu. Im Übrigen nicht nur die muslimische Frau, jede Frau kann ein Kopftuch tragen." Nachsatz: "Und wenn das so weitergeht bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun."

In den diversen sozialen Foren wird nun unter anderem darüber gerätselt, ob es sich dabei um einen Witz handelte. Mittwochvormittag ließ der Bundespräsident unter dem Video des "Report"-Interviews auf Facebook zur aktuellen Kopftuchdebatte klarstellen:

"Die im gestrigen Report gezeigte Sequenz, in der sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Thema Kopftuchverbot äußert, stammt von Diskussion mit Schülerinnen und Schülern vom 24. März. Eine Schülerin hatte argumentiert, dass ihrer Meinung nach ein Kopftuchverbot Frauen auf ihr Äußeres reduziere, statt ihre Leistungen und Kompetenzen zu sehen, und Kopftuch tragende Frauen vom Arbeitsmarkt ausschließe."

Im Kern sei es dem Bundespräsidenten darum gegangen, wird in dem Posting ausgeführt, "der Stigmatisierung von Kopftuch tragenden Frauen entgegenzuwirken. Immer wieder sind diese Frauen in Österreich öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt. Diesen inakzeptablen Umgang mit Frauen hat der Bundespräsident in zugespitzter Form kritisiert."

Kopftuchverbot nur in bestimmten Fällen sinnvoll

Zu den Grund- und Freiheitsrechten unserer Demokratie zähle für den Bundespräsidenten insbesondere die Meinungsäußerungsfreiheit. Diese betreffe "auch die Art und Weise, wie wir uns kleiden. Ein Kopftuchverbot ist laut Van der Bellen nur dann sinnvoll, wenn das Tragen eines Kopftuches – wie z. B. bei Richterinnen – ihre berufliche Neutralität infrage stellt. Das müsse dann aber für alle religiösen Symbole gelten." Van der Bellen erinnerte bei der Diskussion "auch daran, dass der Islam in Österreich seit über 100 Jahren eine anerkannte Religionsgemeinschaft" sei.

Er betonte "aber gleichzeitig, dass er sich nach IS-Terroranschlägen deutlichere Worte von Vertretern der Islamischen Glaubensgemeinschaft wünschen würde, dass solche Verbrechen keinesfalls mit dem Islam gerechtfertigt werden dürfen". Und er habe auch vor "Rassismus von der anderen Seite" gewarnt, indem er etwa das Beispiel eines islamischen Taxifahrers erwähnte, der sich weigert, orthodoxe Juden zu fahren. Das sei "absolut unzulässig". (red, 26.4.2017)