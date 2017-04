Bei Halsschmerzen vertrauen Österreicher und Österreicherinnen auf die Wirksamkeit von Tantum Verde®!

Aktuelle Umfragedaten, erhoben vom renommierten Marketing Research Center MEDNET, bestätigen das große Vertrauen von Österreichern und Österreicherinnen in die Wirksamkeit von Tantum Verde®.



Neue Daten zum Thema Halsentzündungen zeigen: Wirksame Halsschmerz-Arzneimittel sind in Österreich unverzichtbar. Im Durchschnitt erkranken wir nämlich ganze drei Mal im Jahr an einer Halsentzündung, die jeweils 3,5 Tage lang dauert. Doch wer die hohe Bedeutung von Halsschmerz-Arzneimittel im Alltag vieler Österreicher und Österreicherinnen verstehen möchte, muss Häufigkeit und Dauer von Halsentzündungen noch um die Symptome der Erkrankung, an denen am häufigsten gelitten wird ergänzen. 53% aller Befragten klagen über Halsschmerzen. 51,6% aller Befragten leiden unter Schluckbeschwerden, 61,8% beschreiben ein Kratzen oder Brennen im Hals. 41,4% der Befragten fühlen sich aufgrund der Erkrankung den Herausforderungen des Alltags nicht mehr gewachsen, 33,2% gehen weniger oder gar nicht mehr aus dem Haus, 35,8 % fühlen sich müde oder haben einen erhöhten Schlafbedarf.

Wer diese Zahlen kennt, wundert sich nicht darüber, dass Halsschmerz-Arzneimittel bei 80,8% aller Befragten ein fixer Bestandteil der Hausapotheke sind. Neben der Empfehlung des Apothekers bzw. der Apothekerin vertrauen Patienten und Patientinnen bei der Wahl ihres Halsschmerzmittels auch auf ihre eigenen, positiven Erfahrungen mit einem Produkt. Das trifft besonders auf Tantum Verde® zu, das im Vergleich mit anderen Halsschmerz-Arzneimitteln auch in dieser Befragung zum wiederholten Mal als bestes Halsschmerzmittel genannt wird.

Tantum Verde® schneidet übrigens nicht nur in Österreich so gut ab! Die rund halbstündigen Online-Interviews mit je 500 Personen zwischen 18 und 65 Jahren wurden neben Österreich in weiteren sechs EU-Staaten durchgeführt und lieferten dort vergleichbar positive Ergebnisse!

Information zum Unternehmen: Angelini ist ein weltweit tätiges Privatunternehmen in der Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln und medizinischen Produkten. Unter der Leitung von Francesco Angelini beschäftigt die Angelini Gruppe heute ca. 4.000 MitarbeiterInnen in 20 verschiedenen Ländern der Welt.

www.angelini.at