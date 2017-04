Konkurrenzkampf mit T-Mobile US setzt AT&T zu

Sowohl Umsatz als auch Gewinn gehen zurück – Fast 200.000 Kunden verloren

Der harte Konkurrenzkampf auf dem US-Mobilfunkmarkt hat auch dem zweitgrößten US-Anbieter AT&T einen Gewinnrückgang eingebrockt. Das Nettoergebnis fiel im ersten Quartal um neun Prozent auf 3,47 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz ging um rund drei Prozent auf 39,4 Milliarden Dollar zurück. Wie Branchenprimus Verizon macht AT&T ein Kundenexodus an kleinere Rivalen wie die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US zu schaffen. Die Zahl der Handynutzer mit Vertrag sank um 191.000. Zudem wird der Verkauf neuer Handys dadurch erschwert, dass die meisten Verbraucher inzwischen ein Smartphone besitzen und immer länger daran festhalten.

Angebote

T-Mobile US und der kleinere Rivale Sprint profitierten zuletzt auch von Angeboten mit unbegrenztem Datenvolumen. Diesen Trend habe AT&T wohl etwas verschlafen, räumte Konzernchef Randall Stephenson zur Begründung des Verlusts von Marktanteil ein. Konkurrent Verizon hatte vorige Woche einen Gewinneinbruch von einem Fünftel auf 3,45 Milliarden Dollar vermeldet. der Branchendritte T-Mobile US wuchs dagegen rasant weiter. Er verzeichnete 900.000 neue Mobilfunkverträge und steigerte den Nettogewinn im ersten Quartal um rund 46 Prozent auf 698 Millionen Dollar.

AT&T versucht derzeit mit der 85 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Medienriesen Time Warner gegenzusteuern. Filme und Serien wie "Game of Thrones" von Sendern wie dem Pay-TV-Kanal HBO sollen die Kunden enger an das Unternehmen binden. (Reuters, 26.4.2017)