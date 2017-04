Texas Instruments mit überraschend kräftigem Gewinnplus

Auf zunehmende Vernetzung von Autos und in der Industrie zurückzuführen

Dallas – Die zunehmende Vernetzung von Autos und in der Industrie treibt die Geschäfte des US-Chipkonzerns Texas Instruments an. Der Gewinn schnellte im ersten Quartal um 40 Prozent auf 997 Millionen Dollar (915 Mio. Euro) in die Höhe, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar.

Vor allem die wachsende Nachfrage von Kunden aus der Industrie und der Autobranche trug dazu bei. Texas Instruments gilt als Branchenbarometer, weil der Konzern Chips für eine Vielzahl von Produkten herstellt, etwa für Haushaltsgeräte, Fahrzeugsteuerungen, Unterhaltungselektronik und Industrieerzeugnisse. (APA, Reuters, 26.4.2017)