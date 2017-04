US-Energieminister Perry gegen Ausstieg aus Pariser Klimaabkommen

Rick Perry will US-Präsident Donald Trump zu einer Neuverhandlung der globalen Vereinbarung raten

Washington – US-Energieminister Rick Perry hat sich gegen einen Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgesprochen. Er werde US-Präsident Donald Trump nicht zu einem Ausstieg aus dem Klimaabkommen raten, sondern zu einer Neuverhandlung der globalen Vereinbarung, sagte Perry bei einer Konferenz für neue Energien in New York am Dienstag. Die US-Regierung hatte im März angekündigt, dass sie ihre Haltung zum Klimaschutzabkommen bis Ende Mai festlegen werde.

Das Abkommen war Ende 2015 bei einer Uno-Konferenz in Paris beschlossen worden und gilt als Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel. Es sieht vor, die Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von "deutlich unter zwei Grad" im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, möglichst sogar auf unter 1,5 Grad.

Die USA hatten das Abkommen unter Trumps Vorgänger Barack Obama im September vergangenen Jahres ratifiziert. Im November trat es in Kraft. Trump hatte während des Wahlkampfs den Ausstieg der USA aus dem Vertrag angekündigt. Seit seinem Wahlsieg hielt er sich in der Frage aber bedeckt. Zugleich milderte er frühere Aussagen ab, der menschengemachte Klimawandel sei eine Erfindung. (APA, 25.4.2017)