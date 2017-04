Anschlag in Schweden: Weiterer Verdächtiger freigelassen

Staatsanwaltschaft: Wird "nicht länger verdächtigt"

Stockholm – Nach dem Terroranschlag in Stockholm hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen wieder freigelassen. Die Person hatten die Ermittler erst am Sonntag festgenommen. Sie werde "nicht länger verdächtigt", teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Vor zweieinhalb Wochen war bei dem Anschlag in der schwedischen Hauptstadt ein Lkw auf einer belebten Einkaufsstraße in eine Menschenmenge gerast und hatte vier Menschen getötet. Ein 39-jähriger Usbeke hatte den Wagen nach Überzeugung der Ermittler gelenkt. Er sitzt in Untersuchungshaft. (APA, 25.4.2017)