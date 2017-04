Pro und Kontra: Vorgezogene Neuwahlen verbieten?

PRO: Spekulationsbremse

von Eric Frey

Dass SPÖ und ÖVP den Vorstoß von Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker für eine vierjährige Legislaturperiode ohne vorzeitige Auflösungsoption empört zurückweisen, ist nicht überraschend. Denn das würde Politiker eines ihrer liebsten Spielzeuge berauben. Regierungschefs nutzen Neuwahlen, um zum richtigen Zeitpunkt ihre Mehrheit auszubauen – so wie jetzt in Großbritannien. In Koalitionen wird mit der Drohung Druck auf Partner ausgeübt, und Oppositionsparteien können sich tagtäglich mit dem Ruf nach Neuwahlen in Szene setzen. Ach ja, auch die Medien lieben solche Spekulationen.

Für die Demokratie aber wäre es besser, wenn mit diesem Instrument weniger Schindluder betrieben und eine Auflösung des Parlaments deutlich erschwert wird – was in anderen Ländern der Fall ist. Scheitert eine Regierung, dann müssen neue Mehrheiten gefunden werden. Das stärkt das freie Mandat. Auch ein fliegender Koalitionswechsel ist besser, als die Wähler zur Urne zu rufen, was an den Mehrheitsverhältnissen oft ohnehin wenig ändert.

Laut Kraker soll nur der Bundespräsident im Ausnahmefall das Parlament auflösen dürfen. Wenn damit gemeint ist, dass er Neuwahlen zwar verhindern, aber nicht erzwingen kann, dann wäre das eine sinnvolle Rolle für das Staatsoberhaupt, egal von welcher Partei. Und in vier Jahren ohne Neuwahlspekulationen kann eine Regierung mehr erreichen als in fünf Jahren mit einer Dauerrute im Fenster. (Eric Frey, 25.4.2017)