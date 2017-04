Generali Österreich treibt Digitalisierung voran

Neuer Tarif für E-Autos ohne Bonus-Malus-System – Gesundheitsdienstleistung-Programm "Vitality" startet im Herbst

Wien – Bei der Generali Österreich werden aktuell bereits 82 Prozent der Kundenanträge elektronisch eingereicht, sagte Österreich-Chef Alfred Leu am Dienstag vor Journalisten, vor einem Jahr waren es erst 30 Prozent. Für Elektroautos wird ein Versicherungspaket ohne Bonus-Malus angeboten, man wolle ein einfaches Produkt. Auch weil man davon ausgehe, dass es es sich bei E-Auto-Fahrern um vorsichtige Fahrer handle, so Leu am Dienstag. Im Herbst kommt das Gesundheitsprogramm Vitality auf den Markt, das mit einem Partner angeboten wird.

Bei selbstfahrenden Autos werde man, wenn man vom heutigen System der Verantwortlichkeit des Fahrzeughalters ausgehe, beobachten, wie sich die Schadenfrequenzen verändern. Nach Ansicht von Leu wird der Markt Schritt für Schritt auf selbstfahrend bzw. teilweise selbstfahrend umgestellt. Fahren mit Assistenzsystemen werde eher zuerst auf Autobahnen erfolgen. Bei den Prämienberechnungen werde man wohl niedrigere Frequenzen und Schadensätze sehen, und die Prämien würden mit größter Wahrscheinlichkeit eher zurückgehen. Es gebe aber auch neue Risiken. Aktuell habe man keinen Tarif bereit.

Die zur Generali-Gruppe Österreich zählenden operativen Versicherungsgesellschaften Generali Versicherung, Bawag P.S.K. Versicherung und Europäische Reiseversicherung erwirtschafteten 2016 ein stabiles Prämienvolumen in Höhe von 2,6 Milliarden Euro. 2,3 Milliarden Euro entfallen davon auf die Generali Versicherung, 231 Millionen Euro auf die Bawag P.S.K. Versicherung und 56 Millionen Euro auf die Europäische Reiseversicherung.

In der klassischen Lebensversicherung beträgt die Verzinsung für Bestandskunden aktuell 2,5 Prozent, für Neukunden sind es 2,9 Prozent, so Finanzvorstand Klaus Wallner. Zugelegt habe im Neugeschäft vor allem die fondsgebundene Lebensversicherung, deren Anteil von rund 17 auf rund 23 Prozent stieg. Einmalerläge werden in der fondsgebundenen Lebensversicherung angeboten und in der klassischen Lebensversicherung "in sehr eingeschränktem Ausmaß". Die prämiengeförderte Zukunftsvorsorge werde ebenfalls weiterhin angeboten, und man glaube auch an das Produkt, das eine der Möglichkeiten für kapitalgedeckte Altersvorsorge sei, so Leu. Er hoffe, dass die aktuellen Diskussionen zu Verbesserungen führen und etwa Investitionen in Infrastruktur und Wohnbau möglich werden. (cr, APA 25.4.2017)