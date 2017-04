Ohne Papa: Wie leben Kinder von Samenspendern?

Ein neues Kinderbuch thematisiert, wie Kinder aufwachsen, deren Väter Samenspender sind – und wie das Umfeld damit umgehen kann

Kopenhagen – Braucht man eigentlich einen Papa? Und was ist ein Samenspender? Die kleine Karla ist zwei Jahre alt, und sie ist mithilfe eines Samenspenders zur Welt gekommen. Das hat ihre Mama ihr erklärt. Was genau das ist, so ein Samenspender, versteht Karla noch nicht so richtig – aber er muss ein lieber Mann sein, weil er Mama und Karla geholfen hat, zusammen zu sein. Die anderen Kinder haben alle einen Papa, den man anschauen und angreifen kann, nur Karla nicht. Wo also ist Karlas Papa?



Diese Frage stellt ein morgen auf Deutsch erscheinendes dänisches Kinderbuch gleich im Titel. Und greift damit ein brandaktuelles Thema auf, das immer mehr Familien betrifft: Wie leben Kinder von Samenspendern? "Diese Kinder wachsen in anderen Familienmodellen als der traditionellen Kernfamilie auf", sagt Pia Olsen, die gemeinsam mit ihrer Tochter Karla das Buch geschrieben hat.

Wertvoller Ratgeber

Entstanden ist ein außergewöhnliches Projekt mit viel Anspruch auf Authentizität. "Alles, was man im Buch liest, ist tatsächlich so passiert. "Das Buch entstand zu Hause am Küchentisch bei einem Glas Limonade, als Karla zwei Jahre alt war. Karla fragte, wo ihr Vater sei und ich versuchte, zu antworten".

"Wo ist Karlas Papa?" richtet sich an Kinder ab zwei Jahren und ist auch als Ratgeber für Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Eltern und Großeltern hilfreich, die Kinder in Regenbogenfamilien, Scheidungsfamilien, Singlefamilien und Patchworkfamilien betreuen. Die Kinderbuchliteratur sollte die Realität widerspiegeln, in der Menschen heutzutage leben", sagt Pia Olsen. Das Buch von ihr und ihrer Tochter ist ein wichtiger Beitrag dazu. (red, 25.4.2017)