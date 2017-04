Springer plant Kauf von französischem Immobilienportal

Betriebsräte der Unternehmen werden noch angehört

Berlin – Axel Springer will das französische Immobilienportal Logic-Immo übernehmen. Der Verlag strebe mit der französischen Medienholding Spir eine Vereinbarung über den vollständigen Erwerb der Spir-Tochter Concept Multimedia an, teilte der Berliner Konzern am Dienstag mit. Die Bewertung belaufe sich auf 105 Mio. Euro.

Zu der Transaktion sollen noch die Betriebsräte der beteiligten Unternehmen angehört werden, auch müsse die französische Kartellbehörde zustimmen. Spir signalisierte, man wolle bis Ende August einen endgültigen Deal ausarbeiten.

Concept Multimedia mit Sitz in Aix-en-Provence und Paris betreibt Springer zufolge mit Logic-Immo.com ein Immobilienportal in Frankreich sowie gedruckte Anzeigenblätter für Immobilienanzeigen und mehrere Online-Portale für die Vermittlung von Luxus- und Neubauimmobilien. Springer hatte bereits 2011 SeLoger.com erworben – den führenden Anbieter von Online-Immobilienportalen in Frankreich. (APA, Reuters, 25.4.2017)