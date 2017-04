Demokratie reloaded

Dennoch haben sowohl Menschenrechte als auch Demokratie Dogma-ähnlichen Status. Beide Begriffe werden nahezu synonym mit Frieden, Freiheit und Wohlstand verwendet. Ein Kokettieren mit Alternativen zu Demokratie lässt in der Regel zu Recht Alarmglocken schrillen. Diese Tabuisierung erzeugt aber auch Verwirrung und verhindert rationale Analysen. Unbequemen Resultaten wird eher mit kognitiver Dissonanz begegnet als mit Lösungsvorschlägen; ein Wahlsieg der Hamas oder ein Ja zum Brexit : immerhin demokratisch, so manche Kommentatoren.

Eine genauere Definition dieses menschlichen Wohlergehens ist schwierig, aber man könnte wohl die Menschenrechtsdeklaration als einen Versuch in diese Richtung deuten. Wiewohl die Menschenrechte das Grundproblem besser fassen, sind auch diese eher als Skizze zu verstehen; es ist nun einmal praktikabler, eine Liste von knappen Bedingungen zu erstellen und zu kontrollieren, als alle Facetten der menschlichen Seele vollständig zu beschreiben. Dementsprechend sind weder Demokratie noch Menschenrechte Selbstzweck; beide Konzepte sind unvollkommen und einem höheren, aber leider diffuseren Ideal untergeordnet, und deshalb stößt man bei genauerem Hinsehen auch auf viele Widersprüche; so manches Menschenrecht kollidiert mit einem anderen, Demokratie kann sich selbst abschaffen.

Daniel Hebenstreit (Jg. 1977 ) hat an der Universität Salzburg Genetik und Mathematik studiert sowie ein Doktorat in Molekularbiologie abgeschlossen. Nach einem Forschungsaufenthalt in Cambridge, Großbritannien, wechselte er an die University of Warwick, wo er seit 2012 Assistant Professor für Systems Biology ist.