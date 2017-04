Tierquiz: Wo sind wir zuhause?

Versuchen Sie die hier gezeigten Spezies ihrer jeweiligen Heimat zuzuordnen

Wussten Sie, dass es Bären zwar in Südamerika, aber nirgendwo in Afrika gibt? Dass der Fasan aus Asien stammt und bei uns nur eingebürgert wurde? Und dass das einzige Land neben den USA, in dem Echte Alligatoren vorkommen, China ist? Wenn ja, werden Sie in diesem Quiz Punkte sammeln wie ein Eichhörnchen Nüsse. Und wenn nicht, stehen Ihre Chancen immer noch recht gut. Viel Erfolg beim Zuordnen! (jdo, 29. 4. 2017)

P.S.: Falls Sie glauben, ein Hintertürchen gefunden zu haben: Lassen Sie sich von den Fotocredits mal nicht in trügerischer Sicherheit wiegen: Es sind nämlich auch Tiere aus Zoos in aller Welt zu sehen ...