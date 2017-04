Formeller Beschluss: EU schafft Roaming-Gebühren mit 15. Juni ab

Letzter Beschluss des EU-Ministerrates

Ab Sommer sollen Reisende ohne Zusatzkosten im EU-Ausland mobil telefonieren und im Internet surfen können. Der EU-Ministerrat hat am Dienstag den letzten dafür nötigen formeller Beschluss getroffen. Die neue Regelung gilt ab 15. Juni.

Island, Liechtenstein und Norwegen

Ohne Roaming-Zusatzkosten können Reisende dann nicht nur innerhalb der EU, sondern auch in Island, Liechtenstein und Norwegen telefonieren und surfen. Das Konzept "Roam like at home" gilt für Reisende in Europa. Permanente Mobilfunk-Abos sollen aber weiter an den Wohnsitz gekoppelt sein, um zu verhindern dass die billigsten Mobilfunkanbieter aus dem Ausland gewählt werden. (APA, 25.4. 2017)