Krisendeal: Gamestop lässt alte PS4 um 99 Euro gegen PS4 Pro tauschen

Fachhändler will mit neuem Deal das schwächelnde Konsolengeschäft ankurbeln

Ende März verkündete Fachhändler Gamestop, dass man weltweit bis zu 225 Filialen schließen müsse. Als Grund für die Sparmaßnahmen nannte man einen sukzessiven Umsatzrückgang beim Verkauf von Games, Konsolen und Zubehör.

Eine der Gegenmaßnahmen kündigte der Händler nun für Ende April an: Um die schwächelnden Verkäufe anzukurbeln, will man Kunden unter anderem mit einer neuen Promoaktion in die Geschäftslokale locken: So könnten Spieler knapp drei Wochen lang ihre alte Playstation 4 und zwei gebrauchte Spiele um 99 Euro gegen eine neue PS4 Pro im Wert von 399 Euro austauschen.

Bedingungen beachten

Die Aktion gilt für Österreich, Deutschland und die Schweiz und läuft vom 26. April bis zum 15. Mai – allerdings nur so lange der Vorrat reicht.

Uneigennützig ist die Tauschaktion gewiss nicht: So hofft man, die alten PS4-Konsolen sowie die eingetauschten Games mit Gewinn weiterverkaufen zu können und auch darauf, dass die frisch gebackenen PS4-Pro-Besitzer im Laden gleich auch noch das eine oder andere neue Spiel erwerben – möglich ist der Umtausch nämlich nur in den Geschäftslokalen. Interessierte Kunden sollten sich zudem die Bedingungen des Deals genau ansehen. Beispielsweise muss der PS4 sämtliches Originalzubehör beiliegen und manche ältere Gebrauchttitel mit "zu geringem Wert" werden nicht angenommen. (red, 25.4.2017)