Berlin – "Bild", Spiegel Online, Sky Sport und Vice sind laut Medienberichten die ersten Medien im deutschen Angebot von Snapchat Discover. Das Angebot der kuratieren Snapchat-News startete am Dienstag in Deutschland, die Inhalte der vier Medienpartner sind jeweils 24 Stunden verfügbar. Bisher war Snapchat Discover nur in Großbritannien, Norwegen, Australien und Frankreich aktiv. (red, 25.4.2017)