Chiphersteller Hynix mit Quartalsergebnis in Rekordhöhe

Preise wegen Versorgungsengpässen stark gestiegen

Der südkoreanische Chipspezialist SK Hynix hat im ersten Quartal 2017 dank einer robusten Nachfrage und steigenden Preisen einen Gewinn in Rekordhöhe erzielt. Der Überschuss stieg im Jahresvergleich um mehr als das Vierfache auf 1,9 Billionen Won (1,55 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz kletterte um 72 Prozent auf 6,29 Billionen Won – ebenfalls ein Allzeithoch in einem Quartal.

Flash-Speicher

Der starke Bedarf an NAND-Flash-Speichern, die in Smartphones und Tablet-Computern eingesetzt werden, sowie Versorgungsengpässe in der Industrie trieben den Angaben zufolge zuletzt den durchschnittlichen Verkaufspreis in die Höhe. Auch die Preise für herkömmliche DRAM-Chips, die vor allem für PC-Arbeitsspeicher und Server verwendet werden, seien gestiegen.

SK Hynix, das auch ein wichtiger Zulieferer für den iPhone-Hersteller Apple ist, liegt hinter dem einheimischen Konkurrenten Samsung auf Platz zwei der weltweit größten Produzenten für Speicherchips. (APA, 25.4. 2017)