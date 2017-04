4:1-Heimsieg über Preston fixiert endgütig den Aufstieg

Newcastle – Nach einem Jahr Abwesenheit kehrt Newcastle United wieder in die englische Fußball-Premier-League zurück. Die "Magpies" feierten am Montag einen 4:1-Heimsieg über Preston North End und sind damit in der zweithöchsten Liga schon zwei Runden vor Schluss nicht mehr von einem Aufstiegsplatz zu verdrängen. (APA; 25.4.2017)