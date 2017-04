Gepanschter Wein, falsche Nüsse: Massiver Betrug mit Lebensmitteln

Internationale Polizeibehörden haben binnen weniger Monate tausende Tonnen an Fälschungen beschlagnahmt

Wien – Internationale Ermittler haben in den vergangenen Monaten tausende Liter an gepanschtem Wein und Tonnen an gefälschten Lebensmitteln beschlagnahmt. Zwischen Dezember 2016 und März des heurigen Jahres wurden 10.000 Tonnen und 26 Millionen Liter an Lebensmitteln von Europol und Interpol beschlagnahmt. Sie sollen rund 230 Millionen Euro wert gewesen sein. Das berichtet der ZDF.

In der Mission "Opson VI" wurden die Ermittler in allen europäischen Ländern fündig. DER STANDARD hat beim Innenministerium nach Ermittlungsergebnissen aus Österreich angefragt. Eine Antwort steht noch aus. In Deutschland haben die Ermittler laut ZDF einen Schwerpunkt auf Nüsse gelegt, dabei sei es um undeklarierte Erdnüsse, Cashew-Nüsse und Mandeln in Haselnussprodukten gegangen, berichtet der TV-Sender.

So seien etwa bei einer Lieferung von 1.300 Kilo an angeblich gerösteten Haselnüssen billige Erdnüsse beigemischt worden. Für Allergiker stelle das ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Italienische Behörden konfiszierten fast 32.000 Flaschen an gefälschtem Mineralwasser.

Viele der Produkte würden über das Internet verkauft werden, erklärte Europol. Der Konsument finanziere damit das organisierte Verbrechen, denn hinter vielen gefälschten Produkten stünden betrügerische Banden. (red, 25.4.2017)