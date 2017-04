Fresenius schluckt US-Konzern Akorn für 4,75 Milliarden Dollar

Zweite Mega-Übernahme innerhalb weniger Monate

Bad Homburg – Der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius nimmt innerhalb weniger Monate die zweite Mega-Übernahme in Angriff. Das Unternehmen wolle den auf Nachahmermedikamente spezialisierten US-Konzern Akorn für insgesamt 4,75 Milliarden Dollar (rund 4,4 Milliarden Euro) schlucken, teilte die Firma aus dem hessischen Bad Homburg am späten Montagabend mit.

Der Dax-Konzern werde 34 Dollar je Akorn-Aktie bieten und zudem Schulden von 450 Millionen Dollar übernehmen. Die Spitze von Akorn und der größte Aktionär des Unternehmens unterstützten die Offerte.

Erst im September hatte der seit knapp einem Jahr amtierende Fresenius-Chef Stephan Sturm angekündigt, den spanischen Klinikbetreiber Quironsalud für 5,8 Milliarden Euro zu schlucken – der größte Zukauf in der Geschichte von Fresenius. Anfang April bestätigte er dann, sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Erwerb von Akorn zu befinden.

Neben der Akorn-Übernahme gab Sturm am Montagabend überraschend noch eine weitere Transaktion bekannt. Für 170 Millionen Euro kauft Fresenius dem Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck dessen Geschäft mit Biosimilars ab, also mit Nachahmermedikamenten von Biotech-Arzneien. Abhängig vom Erreichen bestimmter Entwicklungsziele können in den kommenden Jahren weiter 500 Millionen Euro fließen. (APA, Reuters, 24.5.2017)