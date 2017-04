Tabellenletzter will demnächst Nachfolger präsentieren

Wien – Der FAC hat am Montag die Trennung von Trainer Franz Maresch bekanntgegeben. Auch dessen Assistent Mario Handl wurde mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Der Nachfolger soll in den kommenden Tagen feststehen. Die Floridsdorfer liegen in der zweithöchsten Spielklasse auf dem letzten Platz. Maresch war erst in der Winterpause aus Simmering verpflichtet worden. (APA, red, 24.4. 2017)