Salzburg gewinnt Youth League nach Final-Erfolg gegen Benfica

Einwechselspieler Daka und Schmidt treffen beim 2:1 im Endspiel des wichtigsten Nachwuchsbewerbs für Vereinsmannschaften

Nyon – Die U19-Mannschaft von Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Montag den wichtigsten europäischen Nachwuchsbewerb auf Klubebene gewonnen. Die "Jung-Bullen" setzten sich im Finale der UEFA Youth League in Nyon gegen Benfica Lissabon mit 2:1 (0:1) durch.

Nach der Führung der Portugiesen durch Ze Gomes (29.) brachten Tore der Einwechselspieler Patson Daka (70.) und Alexander Schmidt (75.) die Wende zugunsten der Salzburger.

Die legten einen guten Start hin, wurden aber zunächst nicht wirklich gefährlich. Die erste gute Chance der Partie vergab stattdessen Benficas Joao Felix (14.), ab diesem Zeitpunkt fanden die Junioren von Portugals Rekordmeister besser ins Spiel.

In der 27. Minute landete ein Schuss von Diogo Goncalves an der Latte, zwei Minuten später stand es 1:0 für Benfica – Ze Gomes war nach einer Freistoßflanke per Kopf zur Stelle. Dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Hälfte gelang den Salzburgern aber noch der Erfolg.

Gelungenes Wechselspiel

Hannes Wolf schoss in der 49. Minute aus kurzer Distanz daneben und leitete damit eine Druckphase ein, die schließlich belohnt wurde. In der 70. Minute köpfelte Daka, der Siegestorschütze beim 2:1 im Semifinale gegen den FC Barcelona, nach einem Eckball von Wolf zum 1:1 ein. Fünf Minuten später sorgte der ebenfalls kurz zuvor ins Spiel gekommene Schmidt nach idealer Vorarbeit von Wolf für den umjubelten Siegestreffer. Benfica kämpfte danach verzweifelt um den Ausgleich – der gelang aber trotz Gelb-Rot für Salzburgs Kapitän Sandro Ingolitsch (94.) nicht mehr.

Für die Salzburger, die auf dem Weg ins Finale unter anderen Manchester City, Paris SG, Atletico Madrid und zuletzt Barca ausgeschaltet hatten, war es der erste Triumph im prestigeträchtigen Bewerb, der erstmals 2013/14 ausgetragen wurde. Der erste Sieger war der FC Barcelona, danach folgten zwei Titel für Chelsea.

Für Benfica setzte sich hingegen der "Guttmann-Fluch" fort. Als Trainer Bela Guttmann die Portugiesen 1962 im Unfrieden verließ, soll er dem Club "100 Jahre ohne europäischen Titel" gewünscht haben. Es folgten fünf Niederlagen im Landesmeister-Finale und drei Schlappen im Endspiel des UEFA-Cups beziehungsweise der Europa League. 2014 verlor man auch das Youth-League-Endspiel gegen Barcelona. (APA, red, 24.4. 2017)

UEFA-Youth-League (U19), Finale:

Red Bull Salzburg – Benfica Lissabon 2:1 (0:1). Nyon, SR Palabiyik (TUR).

Tore: 0:1 (29.) Ze Gomes, 1:1 (70.) Daka, 2:1 (75.) Schmidt

Salzburg: Zynel – Ingolitsch, Meisl, Igor, Mensah – Sturm (68. Schmidt), Gorzel, Wolf (95.Lugonja), Haidara – M. Berisha, Meister (55. Daka)

Benfica: Duarte – Buta, Dias, Kalaica, Araujo (87. Dju) – Goncalves, Luis, Fernandes – Filipe (82. Vinicius), Ze Gomes, Joao Felix (72. Tavares)

Gelb-Rot: Ingolitsch (94./wiederholtes Foulspiel)