Heumarkt: Krisensitzung der Wiener Grünen ohne Beschlüsse beendet

Vassilakou will Entscheidung bald bekannt geben – Vor der Sitzung sagte Planungsstadträtin: "Es geht nicht um meine persönliche Zukunft"

Wien – Eine Krisensitzung der Wiener Grünen zum parteiinternen Streit über die Bebauung des Heumarkts ist in der Nacht auf Dienstag ohne Beschlüsse zu Ende gegangen, wie Ö3 meldet. Wiens Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) sagte, sie wolle alle Diskussionsbeiträge bewerten und ihre Entscheidung zeitnah bekannt geben.

Vor der Sitzung hatt Vassilakou gesagt. "Ich will Klarheit schaffen" – und zwar "zeitnah". Einen Rücktritt schloss sie aus.

"Es geht hier nicht um meine persönliche Zukunft, sondern um ein Projekt, an dem viele Menschen in den vergangenen fünf Jahren gearbeitet haben", verwies Vassilakou auf den schon lange laufenden Planungsprozess für die Neugestaltung des Areals durch einen privaten Investor: "Die Bevölkerung, der Koalitionspartner (SPÖ, Anm.), die Mitarbeiter in meinem Ressort und der Investor haben ein Recht zu wissen, wie es weitergeht."

Wohl keine Entscheidung heute

Sie werde sich jetzt einmal die Argumente, Ideen und Vorschläge der parteiinternen Projektgegner anhören, sagte sie vor der Sitzung, die wohl bis in die Nachtstunden dauern wird. Dass Vassilakou heute, Montag, noch ihre Entscheidung bekanntgibt, dürfte sehr unwahrscheinlich sein. "Ich werde mindestens die Nacht nutzen, um mir alles durch den Kopf gehen zu lassen", meinte sie. Neuigkeiten könnte es eventuell schon am Dienstag geben – denn, so Vassilakou: "Morgen ist auch noch ein Tag."

Vassilakou und die grüne Parteispitze stecken nach der Ablehnung des Heumarkt-Projekts durch die eigene Basis in einer Zwickmühle. Gesucht ist ein Exitszenario, in dem alle Seiten befriedet werden können.

Auf Spekulationen, ob etwa eine Volksbefragung über das Bauvorhaben inklusive Hochhausturm, weswegen die Unesco der Innenstadt das Weltkulturerbe zu entziehen droht, oder eine freie Abstimmung der grünen Gemeinderäte in Sachen nötiger Flächenwidmung eine Lösung sein könnte, wollte sich die Stadträtin nicht einlassen. Die Sieger der Urabstimmung, also der Projektgegner, hatten in den vergangenen Tagen jedenfalls mehrmals einen Neustart für die Heumarkt-Pläne gefordert. Seitens des Investors hatte es zuvor geheißen, dass die langwierig erzielten Planungsergebnisse "nicht zur Diskussion" stünden. (APA, 24.4.2017)