Offenbar Millionen-Beute bei Überfall in Paraguay

Polizist getötet – Bis zu 50 Täter – Zur Ablenkung Angriffe auf Amtsgebäude und Brandstiftungen

Asuncion – Bis zu 50 schwerbewaffnete Verbrecher haben bei einem Überfall in Paraguay aus einem Tresor vermutlich mehrere Millionen Dollar erbeutet. Sie griffen am frühen Montag das Depot eines Geldtransport-Unternehmens in Ciudad del Este an. Ein Polizist wurde von den Angreifern getötet. Ein Sprecher der überfallenen Firma Prosegur bestritt Medienberichte, nach denen die Beute 40 Millionen Dollar betrug.

Die Täter legten mehrere Sprengsätze, um bis zum Tresor durchzukommen. Das Lokal wurde dabei praktisch zerstört. Sie griffen mit Sturmgewehren gleichzeitig auch das Polizeipräsidium und das regionale Regierungsgebäude an und setzten über ein Dutzend Fahrzeuge in Brand, um die Sicherheitskräfte von dem Überfall abzulenken.

Die Polizei fand wenige Kilometer von Tatort entfernt fünf verlassene Autos mit brasilianischer Zulassung, die von der Bande bei dem Überfall verwendet worden seien. Erste Ermittlungen weisen auf eine brasilianische Verbrecherbande hin, erklärte der Polizeisprecher Augusto Lima. Ciudad del Este befindet sich an der ostparaguayischen Grenze zu Brasilien. (APA, 24.4.2017)