TV- und Radiotipps für Dienstag, 25. April

I Am Not Your Negro, Report, Willkommen Österreich, Nymphomaniac I

18.30 MAGAZIN

Konkret: Radon – Die unterschätzte Gefahr Münire Inam ist dem radioaktiven Edelgas auf der Spur. In Österreich sterben jedes Jahr 250 Menschen. Steigt Radon durch die Keller in Wohnräume auf, wird es eingeatmet und ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache von Lungenkrebs. Bis 18.51, ORF 2

19.45 REPORTAGE

Re: Kreuz gegen Minarett Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde will in Erfurt-Marbach eine Moschee bauen, mit Kuppel und Minarett. Es wäre der erste Moschee-Neubau in Thüringen. Politische Unterstützung bekommen die Gegner von der AfD. Die Emotionen kochen hoch. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Meine Gepardenfamilie Fast zwei Jahre lang begleitete Kameramann Kim Wolhuter eine Gepardenfamilie in Simbabwe. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Kabarettist und Autor Michael Niavarani, Bloggerin "Dariadaria" Madeleine Alizadeh und Moderatorin und Autorin Vera Russwurm. Bis 21.05, ORF 3

20.15 DOKUMENTARFILM

I Am Not Your Negro Im Juni 1979 fasst der renommierte Schriftsteller James Baldwin einen folgenschweren Entschluss: Er will die Geschichte Amerikas anhand der Leben dreier seiner ermordeten Freunde erzählen: Medgar Evera, Martin Luther King Jr. und Malcolm X. Baldwin schaffte nur 30 Seiten mit Notizen, Titel: "Remember this House". Knapp 40 Jahre später nimmt sich der Dokumentarfilmer Raoul Peck der Aufgabe an und liefert in dem Film gleich ein Porträt Baldwins mit. Samuel L. Jackson liest im Original aus Baldwins Notizen, die Bilder dazu zeugen von einer sehr dunklen Zeit rassistischer Gewalt, Unterdrückung und Bespitzelung durch das FBI, die – wie an Beispielen Ferguson und Baltimore zu sehen – keinesfalls überwunden scheint. Um 21.40 Uhr folgt ein Gespräch mit dem Regisseur. Bis 21.55, Arte

movieclips film festivals & indie films

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Der Präsident: 100 Tage Alexander Van der Bellen. 2) Erdogans Fans in Österreich. 3) 24-Stunden-Betreuung. 4) Gefährliche Gefährder? Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann/Grissemann: Fußballexperte Herbert Prohaska und Boxweltmeisterin Nicole Wesner. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Eine Frau auf der Flucht Die Irakerin Zaenab Al Khashmany konnte über die Türkei und Griechenland schließlich nach Österreich flüchten und sich in Horn niederlassen. Obwohl sie sich dort gut eingelebt hat, ist ihre Flucht noch lange nicht zu Ende. Bis 23.10, ORF 2

23.00 KABARETT

Pratersterne Bei Hosea Ratschiller geben Mike Supancic, Lisa Eckhart, Clemens Maria Schreiner und Jimmy Schlager Talentproben ab. Bis 23.30, ORF 1

23.00 TALK

#Beckmann Zu Gast ist Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Bis 23.45, ARD

23.10 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Christenverfolgung Die britische Journalistin Jane Corbin reist durch Länder des Nahen Ostens, wo hunderttausende Christen von islamistischen Kampf- und Terrormilizen in den vergangenen Jahren verfolgt, vertrieben oder getötet wurden. Bis 0.00, ORF 2

23.35 TALK

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Basketballspieler Kobe Bryant, die Schauspielerin Kathryn Hahn und der Rapper Big Boi. Bis 0.20, One

0.00 AUSZIEHEN

Nymphomaniac 1 (DK/D/F/B/GB 2013, Lars von Trier) Der alte Seligmann (Stellan Skarsgård) findet die verletzte Joe (Charlotte Gainsbourg) und nimmt sie mit nach Hause. Sie erzählt ihre Geschichte – von ihrer Kindheit bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sex zu Joes Lebensinhalt wurde. Poetischer und humorvoller Film, der den Darstellern einiges abverlangte. Bis 1.50, ORF 2