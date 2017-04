Zwei Kandidaten, zwei Welten

In kaum einem Politikfeld gibt es Konsens zwischen Macron und Le Pen

Besonders scharf konturiert ist der Gegensatz zwischen dem Zentrumspolitiker Emmanuel Macron und der Rechtsextremen Marine Le Pen, seiner Gegenkandidatin bei der Stichwahl ums Präsidentenamt, in der Europapolitik. Le Pen möchte nicht nur aus dem Euro aussteigen, sondern erwärmt sich auch für den Frexit, also den Austritt Frankreichs aus der EU. Für den Fall ihres Wahlsiegs am 7. Mai hat sie ein Referendum über diese Frage angekündigt. Emmanuel Macron hingegen hat sich von allen elf Kandidaten der ersten Wahlrunde am eindeutigsten als Vertreter des Pro-EU-Lagers positioniert. Die Eurozone möchte er sogar mit einem gemeinsamen Wirtschaftsministerium ausstatten. Um EU-feindlichen Stimmen etwas entgegenzusetzen, plädiert Macron für Bürgerkonferenzen, die am Ende nichts weniger hervorbringen sollen als Vorschläge für ein "neues europäisches Projekt".

Außenpolitisch unterscheiden sich beide vor allem durch ihre Haltung zu Moskau: Le Pen plädiert, für eine EU-Gegnerin wenig überraschend, für eine Annäherung an Russland. Erst Ende März wurde sie – durchaus symbolträchtig – von Präsident Wladimir Putin empfangen. Auch für Macron ist klar, dass Europa und Russland eine Ebene des Verständnisses finden müssen, Forderungen nach einem raschen Ende der EU-Sanktionen wegen Moskaus Ukraine-Politik erteilt er aber eine Absage.

Wirtschaftspolitisch präsentiert Macron sich als Europäer liberalen Zuschnitts: Der Ökonomie will er möglichst viel Freiraum lassen, Regulierungen für Unternehmen möchte er aufweichen. Öffentliche Ausgaben will er senken und sich dabei an den Budgetvorgaben der EU orientieren. Das Haushaltsdefizit reduzieren will zwar auch Le Pen, doch ihr Ansatz ist ein anderer. Sie möchte die Wirtschaft Frankreichs durch protektionistische Maßnahmen stärken und Sozialhilfe für Ausländer reduzieren – im Gegenzug jedoch das Pensionseintrittsalter senken.

Zentraler Punkt in Le Pens Wahlkampf ist das Beschwören der nationalen Identität, die sie durch Zuwanderer gefährdet sieht. Macron tritt für ein "offenes Frankreich" ein, das "seinen Werten treu bleibt". Frankreich müsse auch Verantwortung bei der Aufnahme von Flüchtlingen übernehmen – allerdings im Rahmen besserer europäischer Koordination.

Auch umweltpolitische Gräben verlaufen zwischen den Kontrahenten: Macron spricht sich für die Schließung sämtlicher Kohlekraftwerke aus, Le Pen strebt unter anderem den Schutz lokaler Produktion an, um Umweltbelastung zu reduzieren. Einen Abschied von der Kernkraft planen weder Macron noch Le Pen – auch wenn Macron den Anteil des Atomstroms am Energiemix auf 50 Prozent reduzieren will. (schub, 24.4.2017)