Aktuelle Umfragen zur Stichwahl am 7. Mai

Der Mittepolitiker Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen wollen die Nachfolge von François Hollande antreten

Am Sonntag findet in Frankreich die entscheidende Stichwahl um die Präsidentschaft statt. Zwar sagen alle Umfragen einen klaren Sieg des sozialliberalen Reformpolitikers Emmanuel Macron voraus. Doch die Rechtspopulistin Marine Le Pen ist eine gefürchtete Wahlkämpferin, die mit ihrer Außenseiterrolle kokettiert. Wie das Duell "David gegen Goliath" (Le Pen) ausgeht, werden wir am Sonntag gegen 20 Uhr erfahren, wenn die ersten Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale bekanntgegeben werden. (red)