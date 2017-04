Welche Songtexte verstehen Sie immer falsch?

"Kicking your cat all over the place." Oder wie heißt es richtig? Zu welchem Lied singen Sie immer einen falschen Text?

Rainhard Fendrich hat es geschafft. Er hat Österreich ein Lied geschenkt, auf das sich überraschend viele einigen können. Egal wo es erklingt, ein spontaner Chor formiert sich schnell. Allein die Textstelle "Und wann i im Woid steh gaunz allan", sorgt bei manch einem schon für feuchte Augen. Das Problem daran: das singt er gar nicht. Eigentlich heißt es: "Und wann ihr woits a ganz allan".

Nachdem man sogar bei der eigenen Muttersprache in gesungener Form mit Verständnisproblemen zu kämpfen hat, ist es bei fremdsprachlichen Songtexten natürlich ungleich schwerer, alles richtig zu verstehen. Wie bei der Kollegin, die im italienischen Song "Laura non c'e" von Nek plötzlich "Niemand kann das bezahlen" vernimmt. Das wäre zwar ein ziemlich mutiger stilistischer Bruch, doch in Wahrheit singt er: "Mi manca da spezzare". Falsch verstandene Songtexte müssen also nicht unbedingt Sinn ergeben, wie ein anderes Beispiel eindrucksvoll beweist. Statt der eigentlich recht eingängigen Textstelle "Skandal um Rosi" der Spider Murphy Gang verstand eine Kollegin "skandalumosi". Das wäre dann also ein willkürlich eingestreutes, unbekanntes Fremdwort im Refrain eines Party-Prostitutionssongs.

Schielende Bären, tote Mütter

Alanis Morisette schlägt sich dafür seit den 90er Jahren mit dem schielenden Bären herum, der ihr geschenkt wurde. Oder wie sonst ist die folgende Textstelle zu verstehen?

Morbide wird es hingegen bei Bryan Adams, wenn er im Lied "Summer of '69" singt: "Standing on your momma's corpse, you told me that you'll wait forever." Ein ziemlich düsteres Bild, das da vom Sommer 1969 gemalt wird. Auch da hat man wohl etwas falsch verstanden.

We built this city on sausage rolls!



Bei welchen Songtexten verhören Sie sich immer? Wo ist der falsch verstandene Text vielleicht sogar besser als das Original? Singen Sie dennoch voller Überzeugung den falschen Text, oder haben Sie sich mittlerweile selbst korrigiert? (Anya Antonius, 26.4.2017)