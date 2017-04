923.000 Zuseher bei Krassnitzers 40. "Tatort"

"Wehrlos" erreichte mehr Leute als der Austro-"Tatort" im Jänner

Wien – Durchschnittlich 923.000 Zuschauer verfolgten am Sonntag um 20.15 Uhr in ORF 2 Harald Krassnitzer 40. Einsatz als "Tatort"-Kommissar. Christopher Schiers ORF-Jubiläumsfall um Mobbing und Psychoterror innerhalb des Polizeiapparats kam auf einen Marktanteil von 27 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren.

Punkten konnte das Duo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser auch beim deutschen Publikum: "Wehrlos" erreichte durchschnittlich 9,3 Millionen Seher via ARD und einen Marktanteil von 25 Prozent. Das Drehbuch stammt von Uli Brée.

Insgesamt drei neue "Tatort"-Fälle stehen 2017 auf dem Programm. Rupert Hennings Krimi "Schock" erreichte im Jänner durchschnittlich 894.000 Zuseher. Der Marktanteil lag bei 26 Prozent. Der nächste Österreich-"Tatort" heißt "Virus". Regie führt Barbara Eder. Ein Termin für die Ausstrahlung steht noch nicht fest. (red, 24.4.2017)