Thiem in Barcelona gegen Edmund

Österreichs Nummer eins trifft nach einem Freilos in der ersten Runde auf den Briten Kyle Edmund

Dominic Thiem kennt seinen Gegner beim 500er-Turnier in Barcelona. Der Österreicher trifft in der zweiten Runde auf Kyle Edmund (Nummer 42 der Weltrangliste). Der 22-jährige Brite hatte in der ersten Runde den Franzosen Jeremy Chardy in zwei Sätzen besiegt. Für Thiem und Edmund ist es das erste Aufeinandertreffen. Das Spiel findet am Mittwoch statt.





In der Weltrangliste bleibt Thiem als Neunter in den Top Ten. Im Race liegt er an siebenter Stelle. Der Spanier Rafael Nadal ist durch seinen Monte-Carlo-Titelgewinn auf Rang fünf vorgestoßen. Bei den Herren liegt der Schotte Andy Murray voran, bei den Damen hat Serena Williams die Spitze übernommen. Die Deutsche Angelique Kerber könnte den schwangeren US-Star nächste Woche zurücküberholen. (APA, red, 24.4.2017)

Tennis-Weltranglisten vom 24. April:

HERREN:

1. (1) Andy Murray (GBR) 11.690 Punkte

2. (2) Novak Djokovic (SRB) 8.085

3. (3) Stan Wawrinka (SUI) 5.695

4. (4) Roger Federer (SUI) 5.125

5. (7) Rafael Nadal (ESP) 4.235

6. (6) Milos Raonic (CAN) 4.165

7. (5) Kei Nishikori (JPN) 4.010

8. (8) Marin Cilic (CRO) 3.565

9. (9) Dominic Thiem (AUT) 3.385

10. (13) David Goffin (BEL) 2.975

Weiter: 116. (115) Gerald Melzer (AUT) 495 142. (155) Jürgen Melzer (AUT) 412 277. (276) Sebastian Ofner (AUT) 183

Race (Top 8 bei World-Tour-Finale in London/12. bis 19.11.):

1. Federer 4.045 Punkte

2. Nadal 3.235

3. Wawrinka 1.590

4. Goffin 1.415

5. Grigor Dimitrow (BUL) 1.375

6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.265

7. Thiem 1.230

8. Jack Sock (USA) 1.220

DAMEN:

1. (2) Serena Williams (USA) 7.010

2. (1) Angelique Kerber(GER) 6.925

3. (3) Karolina Pliskova (CZE) 6.020

4. (4) Dominika Cibulkova (SVK) 5.065

5. (5) Simona Halep (ROU) 5.021

6. (6) Garbine Muguruza (ESP) 4.691

7. (7) Johanna Konta (GBR) 4.330

8. (8) Agnieszka Radwanska (POL) 4.205

9. (9) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.025

10. (11) Madison Keys (USA) 3.857

Weiter: 162. (171) Barbara Haas (AUT) 344 199. (198) Tamira Paszek (AUT) 259 320. (317) Julia Grabher (AUT) 131