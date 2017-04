Historischer Kalender – 25. April

1792 – Die Brüder Clement und George Taylor erhalten in England ein Patent auf die Chlorbleiche bei der Papierherstellung.

1802 – Nguyen Anh, der spätere vietnamesische Kaiser Gia Long, ersucht als Tributfürst den chinesischen Kaiser Jiaqing um die Erlaubnis, sein Land von Dai Viet in Nam Viet umzubenennen. Kaiser Jiaqing tauscht aber die beiden Wörter zu Viet Nam, um Verwechslungen mit dem alten Königreich Nam Viet auszuschließen, das Gebiete umfasste, die zu Südchina gekommen waren.

1912 – In Venedig findet die feierliche Einweihung des 1902 eingestürzten und wieder aufgebauten Campanile (Glockenturm) von San Marco statt.

1917 – Nach der Eroberung Bagdads durch eine überwiegend aus indischen Soldaten zusammengesetzte britische Armee im März ziehen sich die türkischen Truppen auf das rechte Tigris-Ufer zurück. 9.000 türkische Soldaten geraten in britische Kriegsgefangenschaft.

1947 – Der Kärntner Landtag wählt den SPÖ-Politiker Ferdinand Wedenig zum Landeshauptmann.

1952 – Durch den Zusammenschluss von Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern entsteht nach einer Volksabstimmung das neue deutsche Bundesland Baden-Württemberg.

1962 – "Operation Dominic". Eine Versuchsreihe von Kernwaffen-Explosionen in der Atmosphäre bringt, in der Nähe von Christmas Island im Pazifik, eine Atombombe zur Explosion (bis 17.7.). Es ist dies das bis dahin größte von den USA durchgeführte Nuklearwaffentestprogramm, welches zugleich auch das letzte mit Nuklearexplosionen in der Atmosphäre ist.

1967 – Swaziland, seit 1881 britisches Protektorat, erhält als zweitkleinster afrikanischer Staat unter König Sobhuza II. die volle Souveränität.

1982 – Israel gibt den letzten Teil der im Sechstagekrieg 1967 eroberten Sinai-Halbinsel an Ägypten zurück und erfüllt damit die mit dem Separatfrieden von Camp David eingegangenen Verpflichtungen.

1982 – Die Briten erobern im Falklandkrieg die argentinisch besetzte Insel Südgeorgien zurück.

1992 – Rivalisierende afghanische Mujaheddin-Milizen ziehen in die Hauptstadt Kabul ein und stürzen das Regime von Präsident Mohammed Najibullah, das mit dem sowjetischen Abzug 1989 seine Schutzmacht verloren hatte.

2012 – Zwei Tunnelröhren von 27,3 Kilometern Länge, zwölf Jahre Bauzeit (bis 2024), 3,1 Mrd. Euro Kosten: Das sind die Eckdaten des umstrittenen Semmering-Basistunnels (SBT), für den beim künftigen Nordportal in Gloggnitz/NÖ der Spatenstich erfolgt.

Geburtstage:

Kirsten Heiberg, norweg. Schauspielerin und Sängerin (1912-1976)

Rosemarie Fendel, dt. Schauspielerin (1927-2013)

Albert Uderzo, frz. Zeichner u. Autor ("Asterix") (1927- )

Siegfried Palm, dt. Violoncellist (1927-2005)

Johan Cruyff, niederl. Fußballer/Trainer (1947-2016)

Todestage:

Matthias Gallas Graf von Campo, kaiserl. General (1584-1647)

Josef von Sonnenfels, öst. Schriftsteller (1732-1817)

Ludwig Kaas, dt. Theologe/Politiker (1881-1952)

Andreas Rett, öst. Mediziner (1924-1997)

(APA, 25.4.2017)