LG und T-Mobile versuchen mit Handyrecycling zu punkten

Alte Handys werden zu einer Spende für Kinder

LG Electronics (LG) und T-Mobile versuchen mit dem Thema Handyrecycling zu punkten. So können Käufer des aktuellem LG G6 ihr altes Smartphone ab sofort bei T-Mobile abgeben, recyceln lassen und damit in eine Spende für Kinder verwandeln.

15 Euro

Zusätzlich zum Recyclingwert spendet LG in dem Aktionszeitraum pro G6-Käufer, der ein altes Handy zurückbringt, 15 Euro an Debra Austria und die Österreichische Kinder-Krebs-Hilfe. Debra Austria ist eine Patientenorganisation und hilft Menschen, die mit Epidermolysis bullosa (EB) leben. Betroffene werden auch als "Schmetterlingskinder" bezeichnet, weil ihre Haut so verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings ist. In der Wiederverwertung der Rohstoffe von alten Smartphones liegt großes Potenzial. Mobiltelefone enthalten wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber, Platin und Kupfer. (red, 24.4. 2017)