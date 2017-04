101-jährige Inderin holt Goldmedaille im Sprint

apa/afp/michael bradley

Dennoch wurde Kaur der Sieg zugesprochen, war doch die einzige Teilnehmerin in der Kategorie "Hundert Jahre und älter". "Ich hatte Spaß und bin sehr, sehr glücklich", sagte die 101-Jährige nach ihrem Erfolg. Sie kündigte an, ihre Sportkarriere auch in Zukunft fortzusetzen. "Ich werde wieder antreten", sagte Kaur, die erst vor acht Jahren – im Alter von 93 – mit dem Sport begonnen hatte. Seither holte sie bereits 17 Goldmedaillen.