Zweite Festnahme im Zusammenhang mit Lastwagen-Anschlag

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt

Stockholm – Die schwedische Polizei hat im Zusammenhang mit dem Lastwagen-Anschlag in Stockholm eine zweite verdächtige Person festgenommen. Der Zugriff sei am Sonntag nach der Auswertung von Material erfolgt, das nach dem Anschlag am 7. April sichergestellt worden sei, teilte die Polizei am Montag mit.

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Ermittlern zufolge wurde der Angriff von einem 39-jährigen Usbeken verübt, der wenige Stunden nach dem Attentat festgenommen wurde. Er soll einen gestohlenen Bierlaster in eine Menschengruppe und ein Kaufhaus gesteuert haben. Dabei wurden vier Menschen getötet und 15 verletzt. (Reuters, 24.4.2017)