"Merci Chérie!": "Im Zentrum" zur Wahl in Frankreich

Abend der politischen Alleinunterhalter: Josef Cap und Harald Vilimsky kommentierten das Wahlergebnis in einer sehenswerten Doppelconférence

Für die weniger eifrigen Frankreich-Beobachter hatte sich bei Im Zentrum wieder einmal ganz deutlich gezeigt: Mit dem phonetischen Verwirrspiel aus Macron, Fillon, Mélenchon, Hamon war nun wirklich ein gewisser Plafond erreicht.

Gut also, dachten sich Zuseher wie Diskutanten, dass sich die kommenden Stichwahl ritter Macron und Le Pen nicht nur anders rufen, sondern durchaus auch anders frisieren – im gebrüllten "Vive la France!" kommt man sich dann wiederum sehr nahe. Muss sein. Bei allen Differenzen nahe waren sich an diesem Abend auch zwei der letzten großen politischen TV-Alleinunterhalter. Josef Cap (SPÖ) und Harald Vilimsky (FPÖ) kommentierten das Geschehen in einer sehenswerten, zuvor x-fach geprobten Doppelconférence. Sie begannen mit einer Darbietung der jeweiligen Routinen, also Oberlippenschwitzen und Stirnfaltenrunzeln, und gingen hernach zum kulinarischen Teil ihres Programms über.

Da ging es um Christian Kerns Vorwahlkampfgaudi als Pizzalieferant (Cap an Vilimsky: "Ich glaub, Sie wollen eine Pizza essen!"). Oder um harte und weiche Währung ("Wir kochen hier ja keine Eier!"). Verwirren ließ sich hiervon die Journalistin Joëlle Stolz, die das Bonmot einstreute, in Frankreich seien jetzt einmal die "weniger Korrupten" am Wort. Politologin Ulrike Guérot indes war fürs ORF-TV um gefühlte 400 km/h zu schnell dran.

Dass uns Pointenkaiser Cap am Schluss noch verriet, Marine Le Pen habe Vilimskys Gratulations-SMS mit "Merci, Chérie!" beantwortet, ließ die Zuseher beruhigt, aber auch wehmütig in die Betten sinken: Die Stichwahl zwischen Cap und Vilimsky muss definitiv im Land der Träume stattfinden. (Stefan Weiss, 24.4.2017)