BEaBRAND: ATV startet Castingphase für "Austria's Next Topmodel"

Die Modelshow wandert von Puls 4 zu ATV. Die Ausstrahlung ist im Herbst geplant

Wien– Nach der Übernahme von ATV durch den deutschen Medienkonzern ProSiebenSat1Puls4 wechselt "Austria's Next Topmodel" den Sender – DER STANDARD berichtete darüber. Das Format soll im Herbst 2017 auf ATV ausgestrahlt werden. Mädchen und Burschen können sich ab sofort bewerben.

Das Motto der neuen Staffel lautet: #BEaBRAND, informierte ATV in einer Aussendung: "Topmodels müssen heutzutage mehr leisten, als nur schön zu sein. Sie müssen zur Marke werden, sich selbst via Social Media vermarkten können. Und dieser Aspekt wird in der 8. Staffel auch im Fokus stehen", heißt es. (red, 24.4.2017)