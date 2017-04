Boston stellt gegen Chicago auf 2:2

Westbrook mit Oklahoma City vor dem Aus – Warriors-Trainer Kerr könnte restliche Play-offs verpassen

Die Boston Celtics haben in ihrer Auftaktserie im NBA-Play-off mit dem zweiten Sieg in Folge auf 2:2 gestellt. Das topgesetzte Team der Eastern Conference gewann bei den Chicago Bulls am Sonntag 104:95. Spielmacher Isaiah Thomas führte den Rekordmeister aus Boston mit 33 Zählern an. Noch keine Mannschaft hat in der "best of seven"-Serie bisher ein Heimspiel gewonnen.

Den Houston Rockets fehlt dagegen nur noch ein Sieg zum Einzug in die zweite Runde. Die Texaner besiegten die Oklahoma City Thunder auswärts 113:109. In der Serie steht es 3:1. Selbst 35 Punkte, 14 Rebounds und 14 Assists von Superstar Russell Westbrook waren für die Thunder zu wenig. Die Utah Jazz glichen mit einem 105:98-Heimerfolg gegen die Los Angeles Clippers auf 2:2 aus.

Das Topteam der Western Conference könnte unterdessen in den entscheidenden Wochen der Saison ohne Cheftrainer Steve Kerr auskommen müssen. Der 51-Jährige steht den Golden State Warriors wegen Komplikationen nach zwei vorangegangenen Rückenoperationen auch am Montag (Ortszeit) in Spiel vier gegen die Portland Trail Blazers nicht zur Verfügung.

Kerr könnte laut eigenen Angaben sogar die restlichen Play-offs verpassen. Die Symptome haben sich zuletzt verschlechtert, der Erfolgstrainer klagte über schwere Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und Übelkeit. "Ich werde nicht ein Spiel coachen und das andere nicht. Ich hoffe, dass ich in den nächsten ein, zwei Wochen eine definitive Erkenntnis habe, ob ich mich bereit fühle, das zu machen oder nicht", sagte Kerr. Sein Team führt gegen Portland 3:0. (APA, 24.4.2017)

Ergebnisse der NBA-Play-offs vom Sonntag – 1. Runde ("best of seven"), 4. Spiele:

Eastern Conference:

Chicago Bulls – Boston Celtics 95:104 (Stand in der Serie 2:2),

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 102:106 (Endstand 0:4)

Western Conference:

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 109:113 (Stand 1:3),

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 105:98 (Stand 2:2)