Milliarden-Übernahme in der amerikanischen Medizintechnik-Branche

Becton Dickinson kauft für 24 Milliarden Dollar den Rivalen C R Bard

New York – In der US-Gesundheitsbranche kommt es zu einer neuen Milliarden-Übernahme. Der Medizintechnik-Hersteller Becton Dickinson (BD) kauft für 24 Milliarden Dollar (22,43 Mrd. Euro) den Rivalen C R Bard, wie die beiden Unternehmen aus dem US-Staat New Jersey am Sonntag mitteilten. Die jeweiligen Führungsgremien hätten dem Deal zugestimmt, der im Herbst abgeschlossen werden solle.

BD erklärte, mit Hilfe des Spezialisten für Medizintechnik in den Bereichen Urologie, Onkologie und Gefäßerkrankungen verbessere das Unternehmen seine Wachstumsmöglichkeiten im Ausland, etwa in China. Bard warb zudem mit einem kräftigen Gewinnplus für sich. Das Unternehmen wies einen Anstieg des Nettoergebnisses im ersten Quartal von 53 Prozent auf 178,1 Millionen Dollar aus.

In der US-Medizintechnikbranche gab es in den vergangenen Jahren immer wieder große Übernahmen. Erst im Januar wurde der Hersteller St. Jude Medical für 25 Milliarden Dollar vom Pharmakonzern Abbott Laboratories geschluckt. 2015 kaufte Medtronic den Rivalen Covidien für rund 49 Milliarden Dollar. (APA, 24.4.2017)